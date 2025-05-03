Afyonkarahisar’da Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Kavga

OLAYIN GERÇEĞİ

Afyonkarahisar’da arazideki anlaşmazlık nedeniyle meydana gelen silahlı çatışmada bir kişi tabancayla vurularak yaşamını yitirdi. Olay, Sandıklı ilçesine bağlı Yolkonak köyünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Serdar Ulupınar ile Ü.A. ve S.A. arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ü.A., yanındaki tabancayla Ulupınar’a ateş açtı.

TEPKİ GÖSTEREN EKİPLER

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ekipler, Ulupınar’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından merhumun cenazesi Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAÇAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olay sonrası kaçan Ü.A. ve S.A., jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı ve gözaltına alındı. Ulupınar’ın cenazesinin kaldırıldığı hastanede, geniş güvenlik önlemleri alındığı bildirildi. Olayla ilgili olarak savcılığın yürüttüğü soruşturma devam ediyor.