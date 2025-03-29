Afyonkarahisar’da Bayram Pazarı Erken Kuruldu

PAZARLARDA GİYSİLERE YOĞUN İLGİ

Afyonkarahisar’daki semt pazarlarında vatandaşlar, sebze ve meyveden ziyade uygun fiyatlarla satılan giysilere büyük ilgi gösteriyor. Birçok kişi bayramlıklarını pazardan almaya yöneliyor. Şuhut ilçesinde her hafta kurulan semt pazarı, bayram dolayısıyla bu hafta erken bir tarihte açıldı. Vatandaşlar, bayramlık elbise almak için sabahın erken saatlerinde pazara akın etti.

UYGUN FİYATLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Pazarın fiyatlarının uygun olması, vatandaşların ilgisini artırıyor. Özellikle giysi reyonlarına yoğun talep geliyor. Mağaza fiyatlarının son dönemdeki artışına karşı, pazardaki fiyatların daha uygun olduğu biliniyor. Giysi tezgahı açan esnaflardan İsmail Gezer, “Satışlar önceki yıllara göre daha iyi” diyerek durumunu aktarıyor. Hasan Şener isimli başka bir esnaf ise satışlardan memnun olduklarını belirtiyor ve “Bugün iftardan sonra da tezgahlarımız açık olacak” şeklinde bilgi veriyor.