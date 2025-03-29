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Afyonkarahisar’da Bayramlık Giysiler Pazarda Gözde

SEMT PAZARLARINDA BAYRAMLIK GIYSELERE YOĞUN İLGİ

Afyonkarahisar’da düzenlenen semt pazarlarında, vatandaşlar sebze ve meyveden daha çok uygun fiyatlarla satılan giysilere yöneliyor. Birçok kişi bayramlıklarını bu pazardan temin etmeyi tercih etti. Şuhut ilçesinde her hafta kurulan semt pazarı, bayram dolayısıyla bu hafta daha erken açıldı. İnsanlar, bayramlık elbiselerini almak için sabah saatlerinde pazara akın etti.

FİYAT PERFORMANSINDAN BEKLENTİLER YÜKSEK

Pazarda giysilerin fiyatları uygun olduğundan, vatandaşların özellikle giyim ürünlerine yoğun ilgi gösterdiği gözlemlendi. Son günlerde mağaza fiyatlarının artması, pazarın cazibesini artıran bir etken oldu. Giysi tezgahı açan esnaflardan İsmail Gezer, bu yılki satışların önceki yıllara oranla daha iyi olduğunu dile getirdi. Diğer bir esnaf olan Hasan Şener ise, “Satışlardan memnunuz ve bugün arife boyunca iftardan sonrada tezgahlarımız açık olacak.” şeklinde açıkladı.

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