Afyonkarahisar’da Berberler Bayram Yoğunluğu Yaşadı

VATANDAŞLAR BAYRAM TIRAŞINI SON GÜNE BIRAKTI

Afyonkarahisar’da bayram tıraşını erteleyen bazı vatandaşlar, bayramı kuaför salonlarında geçirmek zorunda kaldı. Arefe gününde tıraş olmaya karar verenler, bayramda berber ve kuaför salonlarında bir araya geldi. Berberler, bayramın ilk gününde sabah saatlerine kadar dükkanlarını açık tutarak müşterilerine hizmet verdi.

BERBERLER YOĞUN MESAİ HARCADI

Berber esnafı, vatandaşların bayrama tıraşlı girebilmesi için yoğun bir mesai yaptı. Berberlerden İdris Altıkulaç, işlerinin oldukça yoğun geçtiğini belirtti. Altıkulaç, gelecekteki bayramlarda vatandaşların tıraşlarını son güne bırakmamaları gerektiği konusunda da uyarılarda bulundu.