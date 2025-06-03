Afyonkarahisar’da Blok Mermer Fuarı Yok

AFYONKARAHİSAR’DA FUAR HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Afyonkarahisar’da 18-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek “Blok Mermer Fuarı” için basın toplantısı düzenlendi. Toplantı, bir termal otelde yapıldı. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, burada yaptığı açıklamada, bölgenin faydasına olan her projeye destek verdiklerini belirtti. Doğaltaş sektöründeki eşsiz mirasın ve güçlü potansiyelin dünyaya tanıtılmasına katkı sağlayacakları vurgusunu yaptı. Yiğitbaşı, “Bu fuar yalnızca ticari bir etkinlik değil, ilimizin 400 milyon metreküplük mermer rezervinin, 6,9 milyon metreküplük yıllık üretim kapasitesinin ve 231 milyon doları aşan ihracatının küresel vitrine taşınacağı bir platform olacaktır” dedi. Ayrıca, fuarda 1500’ün üzerinde mermer bloğu ve 200’den fazla firmanın sergi alanı bulacağını açıkladı.

SEKTÖRÜN SOSYAL KALKINMAYA KATKISI

Yiğitbaşı, fuar süresince Çin, İtalya, ABD ve Hindistan gibi çeşitli ülkelerden alım heyetlerini ağırlayacaklarını vurguladı. Bu organizasyonu ilgili paydaşlarla birlikte heyecanla gerçekleştirdiklerini aktaran Yiğitbaşı, “Bölgemizde binlerce kişiye istihdam sağlayan bu sektör, sosyal kalkınmamızın da lokomotifi konumunda. Afyonkarahisar, özgüvenle, inançla, ortak akıl ile attığı güçlü adımlara bir yenisini ekleyecek. Bu güçlü hikayenin ortaya çıkmasına emek veren herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Toplantıda, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılıçarslan, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Remzi Özcan ve İscehisar ve ALZ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz de söz alarak katkılarını paylaştı.