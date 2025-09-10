Afyonkarahisar’da Boşandığı Eşini Öldürdü

CİNAYET OLAYI VE ZANLININ İFADESİ

Afyonkarahisar’da, bir saat önce boşandığı eski eşini ve kayınvalidesini öldüren, baldızını da yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısı, ifadesinde olayın sebebinin boşandığı karısının kendisini aldattığından şüphelenmesi olduğunu belirtti. Olay, dün Örnekevler Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, M.T. isimli şahıs sabah saatlerinde boşandığı eşi Kübra Türkan ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.T., yanında bulunan tabancayla eski eşi Türkan, kayınvalidesi Elvida Karadeniz ve baldızı A.Ç.’ye ateş açtı. Açılan ateş sonucunda 3 kadın, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. M.T., ardından eski bacanağı R.Ç.’yi de kafasına vurarak yaraladı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Silah seslerinin ardından çevredeki vatandaşların ihbarıyla çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ancak Türkan ve Karadeniz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayı gerçekleştiren M.T., bölgeye ulaşan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çiftin, henüz 3 ay önce bebeklerinin olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Türkan ve Karadeniz, bugün memleketleri olan Çobanlar ilçesine bağlı Kocaöz beldesinde gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından defnedildi.

CİNAYET ZANLISININ İLK AÇIKLAMALARI

Cinayet zanlısı M.T., ilk ifadesinde eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini aktardı ve “Yolda, eski eşim ve ailesiyle karşılaştım. Eski eşimin beni aldattığını düşünüyorum. Bunu gururuma yediremedim. Bir anlık öfkeyle elimdeki tabancayla eski eşimi, kayınvalidemi ve baldızımı vurdum” şeklinde konuştu. Olayın, belirtilen bu gerekçelerle oluşan bir anlık öfke sonucu gerçekleştiği ifade ediliyor.