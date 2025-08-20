Haberler

Afyonkarahisar’da Bulunan Para Sahibine Ulaştırıldı

PARANIN BULUNMASI VE ZABITAYA TESLİMİ

Afyonkarahisar’da bir vatandaş, yolda bulduğu 100 bin TL’yi zabıtaya teslim etti. Profesör Doktor Abdülkadir Akcan Caddesi üzerindeki Organize Sanayi yolunda, Hakan Batu isimli kişinin destelenmiş halde parayı bulması dikkat çekti. Çevrede yapılan araştırmalar sonucunda paranın sahibine ulaşamayan Batu, durumu zabıtaya bildirerek parayı teslim etmeye karar verdi.

PARANIN SAYILMASI VE SAHİBİNİN BULUNMASI

Hakan Batu, Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne başvurarak bulduğu parayı teslim etti. Burada yapılan işlemle paranın 100 bin TL olduğu kesinleşti. İmza karşılığı teslim alınan paranın sahibinin tespit edilmesi için zabıta ekipleri çalışmalarına başladı. Yapılan titiz araştırmalar sonucunda parayı düşüren kişi bulunarak, parası kendisine teslim edildi.

Berra, Kreşte Boğulma Tehlikesi Yaşadı

İnegöl'deki bir özel kreşteki yüzme etkinliği sırasında boğulma tehlikesi yaşayan 4 yaşındaki Berra, 7 gün süren tedavi sonrası yaşamını yitirdi. Cenazesi duygusal anlarla defnedildi.
Çanakkale Yangını Kontrol Altında Alındı

Gelibolu'daki yangın, üçüncü günde kontrol altına alındı. Kumköy'deki ceviz bahçesi, sahibi tarafından yapılan temizlik sayesinde yangından etkilenmedi.

