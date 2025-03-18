Afyonkarahisar’da Çanakkale Zaferi Etkinlikleri Düzenlendi

ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN YILDÖNÜMÜ ÖZEL ETKİNLİKLERLE KUTLANDI

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Etkinlikler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı ve resim sergisi ile devam etti.

RESİM SERGİSİ VE YOĞUN İLGİ

Resim sergisi, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Ziyaretçiler, tarihi kıyafetler giymiş personellerle hatıra fotoğrafları çektirdi. Hastane Başhekim Op. Dr. Mehmet Duran’ın da katıldığı bu kutlama programı, gün boyunca devam ediyor.