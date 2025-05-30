Afyonkarahisar’da Caz Konseri Yapıldı

CEZA İNFAZ KURUMUNDA CAZ KONSERİ DÜZENLENDİ
Afyonkarahisar’da bulunan Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda caz konseri yapıldı. Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem’in üstlendiği 25. Afyonkarahisar Caz Festivali çerçevesinde, kurumda hükümlülere yönelik özel bir etkinlik düzenlendi.
MEHMET ERDEMLİ TRIO SAHNEDE
Konserde, Mehmet Erdemli Trio müzikseverlere keyifli anlar sundu. Sanatçılar, izleyicilerin beğenisine sunulan sevilen parçaları seslendirerek atmosferi hareketlendirdi. Konsere, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, kurum temsilcileri ve farklı davetliler katılarak destek verdi.