Afyonkarahisar’da CHP’li Üyeye Para Görüntüsü Soruşturması

Afyonkarahisar’da CHP’li belediye meclis üyesi M.K.’nin kendi işletmesinde para dolu çanta alırken çekilen görüntüleri nedeniyle adli ve idari soruşturma açıldı. M.K., iş yerinde müteahhit M.G. olduğu öne sürülen bir kişiden para aldığı anların sosyal medyada yayıldığı duyuruldu. M.K., görüntülerle ilgili olarak “Kendi dükkanımdaki ticaretimle haysiyetimi karalamaya çalışan tüm kişi ve kuruluşlar hakkında avukatım aracılığıyla hukuki süreç başlatacağım. Bu sürecin takipçisi olacağım” ifadelerini kullandı.

SÜREÇ ADLİ MAKAMLARCA SORULMAKTADIR

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, konuyla ilgili olarak düzenlenen asayiş toplantısında yapılan soruya, “Söz konusu süreç, adli makamlarca soruşturulmaktadır. Bu tür konular ve iddialarda hukuki süreçler devreye girer” yanıtını verdi.

İNCELEME SÜRECİ BAŞLATILMIŞTIR

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, M.K. ile ilişkilendirilen iddialar üzerine gerekli incelemelerin başlatıldığı belirtilerek, “İsmi geçen belediye meclis üyesiyle ilişkilendirilen iddialar üzerine konuya ilişkin gerekli inceleme süreci başlatılmış olup, idari yönden gereğinin yapılabilmesi için yetkili mercilere resmi bildirim yapılmıştır” denildi.