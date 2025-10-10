Afyonkarahisar’da CHP’li Üyeye Para Görüntüsü Soruşturması

Afyonkarahisar’da CHP’li belediye meclis üyesi M.K.’nin kendi işletmesinde para dolu çanta alırken çekilen görüntüleri nedeniyle adli ve idari soruşturma açıldı. M.K., iş yerinde müteahhit M.G. olduğu öne sürülen bir kişiden para aldığı anların sosyal medyada yayıldığı duyuruldu. M.K., görüntülerle ilgili olarak “Kendi dükkanımdaki ticaretimle haysiyetimi karalamaya çalışan tüm kişi ve kuruluşlar hakkında avukatım aracılığıyla hukuki süreç başlatacağım. Bu sürecin takipçisi olacağım” ifadelerini kullandı.

SÜREÇ ADLİ MAKAMLARCA SORULMAKTADIR

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, konuyla ilgili olarak düzenlenen asayiş toplantısında yapılan soruya, “Söz konusu süreç, adli makamlarca soruşturulmaktadır. Bu tür konular ve iddialarda hukuki süreçler devreye girer” yanıtını verdi.

İNCELEME SÜRECİ BAŞLATILMIŞTIR

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, M.K. ile ilişkilendirilen iddialar üzerine gerekli incelemelerin başlatıldığı belirtilerek, “İsmi geçen belediye meclis üyesiyle ilişkilendirilen iddialar üzerine konuya ilişkin gerekli inceleme süreci başlatılmış olup, idari yönden gereğinin yapılabilmesi için yetkili mercilere resmi bildirim yapılmıştır” denildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Öktem Cinayetinde 13 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Şişli'de avukat Serdar Öktem'in öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 13 kişi adliyeye gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Gündem

AÜ Tıp Fakültesinde Gizli Kamera Soruşturması Başlatıldı

Akdeniz Üniversitesi'nde açığa alınan Prof. Dr. M.T.'nin odasında bulunan gizli kamera nedeniyle kamu görevinden çıkarılması önerildi. Disiplin soruşturması Yükseköğretim Kurulu'na iletildi.
Gündem

Dt Cloud, Türkiye’nin Yerli Bulut Çözümleri Sağlıyor

Dijital dönüşüm, kamu ve özel sektör için önemli bir odak haline gelirken, Türkiye'nin yerli bulut altyapısı "Bulut Vatan" projesi, dijital bağımsızlığı artırmayı amaçlıyor.
Gündem

2025 Skoda Superb: Konfor Ve Teknolojinin Yeni Tanımı

2025 Skoda Superb, şık tasarımı ve ferah iç mekanıyla lüks bir yaşam alanı sunarak sürüş deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. Kullanıcı dostu teknolojileriyle dikkat çekiyor.
Gündem

Galatasaray Başkanı Özbek Icardi Ve Barış Alper Hakkında Bilgi Verdi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündemdeki transfer iddialarıyla ilgili olarak Barış Alper ve Icardi üzerine açıklamalarda bulundu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.