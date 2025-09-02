Afyonkarahisar’da Cinayet Sayısı Üç Oldu

CİNAYET DAVASINDA TUTUKLU SAYISI ARTIYOR

Afyonkarahisar’da 500 bin TL karşılığında işlendiği öne sürülen cinayet olayıyla ilgili tutuklu kişi sayısı 3’e yükseldi. Olay, 28 Ağustos’ta Bolvadin ilçesinde, Konak Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, İsmet Çelik adındaki bir şahıs sabah erken saatlerde evinden çıkarak iş yerine gitmek amacıyla aracına bindiği sırada Abdülselam B. tarafından tabanca ile vuruldu. İki bacağından vurulan Çelik, hastaneye götürüldü fakat bir günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

ZANLININ İFADELERİ ŞAŞIRTICI

Abdülselam B.’nin ifadesinde, cinayeti İstanbul’daki bir iş adamının kendisine verdiği 500 bin TL karşılığında gerçekleştirdiğini söylediği ifade edildi. Soruşturmayı derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısı Abdülselam B. ile bağlantılı olduğu belirlenen M.Z. ve İ.Y.’yi İstanbul’da gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Ayrıca, Abdülselam B.’nin cinayeti işlemden önce Bolvadin ilçesinde keşif yaptığı ve FETÖ ilişkisi nedeniyle el konulan, atıl durumda bulunan eski bir okul binasında iki gün boyunca kaldığı öğrenildi. Bu ayrıntılar, cinayetin planlı bir şekilde işlendiğini gösteriyor.