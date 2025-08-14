Afyonkarahisar’da Çocuklara Trafik Eğitimi Verildi

ÇOCUKLARA TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, küçük yaştaki çocuklara trafik kuralları hakkında eğitim düzenledi. Bu eğitim, yaz Kur’an kursuna katılan çocukların trafik kurallarına yönelik bilinçlenmelerini sağlamak amacı ile gerçekleştirildi.

UYGULAMALI VE TEORİK EĞİTİM İÇERİĞİ

Eğitimde, yaya geçidinden bisiklet güvenliğine, emniyet kemerinden trafik ışıklarının anlamına kadar birçok önemli konuda çocuklara eğlenceli etkinlikler ile bilgi verildi. Eğitimde aktif katılım sağlanırken, öğrencilere çeşitli aktiviteler de sunuldu.

EĞİTİM SONUNDA İKRAMLAR

Renkli ve eğlenceli etkinliklerle zenginleştirilen eğitim sonunda, çocuklara ikramlarda bulunarak eğitimin coşkusunu pekiştirildi. Bu tür etkinlikler, gelecekteki sürücülerin trafik bilincini artırmayı hedefliyor.