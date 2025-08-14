Haberler

Afyonkarahisar’da Çocuklara Trafik Eğitimi Verildi

ÇOCUKLARA TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, küçük yaştaki çocuklara trafik kuralları hakkında eğitim düzenledi. Bu eğitim, yaz Kur’an kursuna katılan çocukların trafik kurallarına yönelik bilinçlenmelerini sağlamak amacı ile gerçekleştirildi.

UYGULAMALI VE TEORİK EĞİTİM İÇERİĞİ

Eğitimde, yaya geçidinden bisiklet güvenliğine, emniyet kemerinden trafik ışıklarının anlamına kadar birçok önemli konuda çocuklara eğlenceli etkinlikler ile bilgi verildi. Eğitimde aktif katılım sağlanırken, öğrencilere çeşitli aktiviteler de sunuldu.

EĞİTİM SONUNDA İKRAMLAR

Renkli ve eğlenceli etkinliklerle zenginleştirilen eğitim sonunda, çocuklara ikramlarda bulunarak eğitimin coşkusunu pekiştirildi. Bu tür etkinlikler, gelecekteki sürücülerin trafik bilincini artırmayı hedefliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

TÜGVA Batman Cami Etkinliği Düzenledi

TÜGVA'nın Batman İl Temsilciliği, 50 okuldan 1,500 öğrenciyi bir araya getiren cami etkinliği düzenledi. Etkinlikte salavatlar okundu, şükür namazı kılındı ve hediyeler verildi.
Haberler

Tır Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Elazığ-Bingöl Karayolu'nda bir trafik kazası gerçekleşti; soğuk et yüklü tırın kamyona çarpması sonucu tır sürücüsü hayatını kaybetti, sağlık ve güvenlik ekipleri bölgeye intikal etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.