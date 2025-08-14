Afyonkarahisar’da Darp İddiası Yaşandı

Olayın Meydana Geldiği Yer ve Tarih

Afyonkarahisar’da, 23 Temmuz 2025 tarihinde saat 03.30 sularında, bir eğlence merkezinin çıkışında, bir kişi görevliler tarafından darp edildiğini iddia ederek jandarmaya şikayetçi oldu. Olay Işıklar mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Hasan Çetiner adındaki şahıs, arkadaşının gece saat 02.30 sıralarında mekandan ayrılmasının ardından burada tartışmaya girdi.

Tartışmanın Çıkışı ve İddialar

Çetiner, işletme çalışanları ile arasında yaşanan gerilimin ardından, bir grup tarafından dövüldüğünü ve gasp edildiğini öne sürdü. Çetiner, bu duruma dair suç duyurusunda bulunarak, “Masamda oturduğum sırada su istedim. Ancak garsonlardan biri, ‘Masanda bir şey yok, çık’ diyerek beni zorla kaldırdı” şeklinde ifade verdi. Ardından yaşadığı darp olayıyla ilgili, “Beyaz gömlekli garson, bana küfür ve hakaretler etti. Olayı anlamaya çalışırken, diğer garsonlar ve mekan sahibi de gelip benim üzerime saldırdı. Bu sırada cebimdeki param da alındı” diye aktardı.

Yaralanmalar ve Şikayet Süreci

Darp olayının ardından kendine geldiğinde 112’yi aradığını ve jandarma ile irtibata geçtiğini belirten Hasan Çetiner, “Jandarma geldiğinde kanlar içindeydim ve şikayetçi olduğumu açıkça belirttim” dedi. Çetiner, yaşadığı şiddet sonrası sol kulağında işitme kaybı oluştuğunu, beyin sarsıntısı geçirdiğini ve psikolojik olarak ciddi bir bozulma yaşadığını ekleyerek, “Buradan yetkililere sesleniyorum. Ben mağdurum, darp ve gasp edildim. Adalet istiyorum” ifadelerini kullandı.