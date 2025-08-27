Haberler

Afyonkarahisar’da Dolandırıcılara Operasyon Yapıldı.

AFYONKARAHİSAR’DA DOLANDIRICILIĞA GEÇİT YOK

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen bir polis operasyonu sonucunda, internet üzerinden sahte araç kiralama ilanlarıyla yaklaşık 1 milyon TL dolandırıcılık yapan 8 kişiden 2’si tutuklandı. Alınan bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir bireyin araç kiralama dolandırıcılığına maruz kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

EŞ ZAMANLI BASKINLARLA YAKALANDILAR

Ekipler, yaptıkları detaylı incelemeler sonucunda sahte araç kiralama internet sitesi aracılığıyla toplamda 948 bin 300 TL’lik bir dolandırıcılık faaliyetinin gerçekleştirilmiş olduğunu tespit etti. Bunun ardından Afyonkarahisar merkezli olarak İstanbul, Van, Bursa ve Şanlıurfa’da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Bu baskınlar neticesinde 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adli süreç sonunda 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3-0 Kazandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Kanada'yı 3-0 yenerek grup lideri oldu. Önceki maçlarda da İspanya ve Bulgaristan'ı aynı şekilde mağlup etti.
Kaza, Silvan’da TIR kamyona çarptı

Silvan kara yolunda TIR'ın kamyona çarpması sonucu şoför Nazmi Kahraman yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin soruşturma açıldı.

