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Afyonkarahisar’da Dolandırıcılara Operasyon Yapıldı

AFYONKARAHİSAR MERKEZLİ DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte faizsiz kredi vaadiyle 11 kişiyi 920 bin lira dolandırmak amacıyla harekete geçti ve bu konuda kapsamlı çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Ekipler, yaptıkları operasyonla 3 şüpheliyi İzmir, Gaziantep ve Siirt’te gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesiyle birlikte, 2 zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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