Haberler

Afyonkarahisar’da Dolandırıcılıkla Mücadele Yürütüldü

AFYONKARAHİSAR’DA DOLANDIRICILIĞA KARŞI BİLGİLENDİRME

Afyonkarahisar’da, polis ekipleri dolandırıcılık olaylarına karşı toplumun bilgilendirilmesi amacıyla bir çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda yapılan açıklamada, “Faaliyet İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce, ilimiz alışveriş merkezlerinde vatandaşlarımızın yoğun olduğu yerlerde ve ATM önlerinde yapılmıştır. Dolandırıcılık, hırsızlık, 112 Acil müdahale hattının etkin kullanımı konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmıştır” denildi.

VATANDAŞLARA YÖNELİK FARKINDALIK YARATMA

Gerçekleştirilen bu çalışmalar, farkındalık yaratmak ve dolandırıcılık gibi suçların önüne geçmek için büyük bir önem taşıyor. Yoğun yerlerde yapılan bilgilendirmelerle birlikte, vatandaşlar bu tür olaylara karşı daha dikkatli ve bilinçli hale getiriliyor. Bu tür etkinliklerin devam etmesi, toplum güvenliğinin artırılması açısından gereken bir konu.

ÖNEMLİ

Haberler

Bitlis’te Nemrut Toplantısı Yapıldı

Bitlis'te düzenlenen toplantıda, Vali Ahmet Karakaya, Nemrut Kalderası'nın korunması ve turizm potansiyelinin artırılması için atılacak adımları ele aldı.
Haberler

Bitlis’te Sahte Kimlikle Yakalandı

Bitlis'te yapılan kimlik kontrolünde sahte kimlik kullanırken yakalanan M.B., kasten adam öldürme suçuyla aranıyordu ve tutuklanarak cezaevine konuldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.