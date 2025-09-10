Afyonkarahisar’da Dolandırıcılıkla Mücadele Yürütüldü

AFYONKARAHİSAR’DA DOLANDIRICILIĞA KARŞI BİLGİLENDİRME

Afyonkarahisar’da, polis ekipleri dolandırıcılık olaylarına karşı toplumun bilgilendirilmesi amacıyla bir çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda yapılan açıklamada, “Faaliyet İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce, ilimiz alışveriş merkezlerinde vatandaşlarımızın yoğun olduğu yerlerde ve ATM önlerinde yapılmıştır. Dolandırıcılık, hırsızlık, 112 Acil müdahale hattının etkin kullanımı konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmıştır” denildi.

VATANDAŞLARA YÖNELİK FARKINDALIK YARATMA

Gerçekleştirilen bu çalışmalar, farkındalık yaratmak ve dolandırıcılık gibi suçların önüne geçmek için büyük bir önem taşıyor. Yoğun yerlerde yapılan bilgilendirmelerle birlikte, vatandaşlar bu tür olaylara karşı daha dikkatli ve bilinçli hale getiriliyor. Bu tür etkinliklerin devam etmesi, toplum güvenliğinin artırılması açısından gereken bir konu.