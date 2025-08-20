Haberler

Afyonkarahisar’da Düğünlerde Güvenlik Eğitimi Yapıldı

DÜĞÜN VE NİŞAN ORGANİZASYONLARINDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri, düğün ve nişan gibi etkinliklerde havaya ateş açılmasını önlemek için bilgilendirme çalışması yapıyor. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin sorumluluk bölgeleri içindeki faaliyetleri devam ediyor.

JANDARMA, HALKI BİLGİLENDİRİYOR

Bu doğrultuda, ilçe jandarma komutanlıkları ve asayiş timleri güvenlik amaçlı uygulamalar gerçekleştirdi. Düğün ve nişan organizasyonlarında havaya ateş açmanın önüne geçmeyi hedefleyen ekipler, bu konuya dikkat çekmek amacıyla pankartlar açtı ve vatandaşlara uyarı broşürleri dağıttı.

Wuqiao Akrobasi Okulu Eğitim Veriyor

Bangladeş'ten 20'den fazla öğrenci, Hebei Wuqiao Akrobasi Sanat Okulu'nda akrobasi eğitimi alıyor. Eğitim programı eylül ayı başında sona erecek.
Galatasaray, Akanji Transferini Bitirmek Üzere

Galatasaray'ın transfer görüşmelerini sürdürdüğü savunma oyuncusu Manuel Akanji, transfer iddialarına yanıt vererek, "Bunun hakkında hiçbir şey bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

