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Afyonkarahisar’da Eğitim Gerçekleştirildi

Eğitim PROGRAMI DÜZENLENDİ

Afyonkarahisar’da “31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü” sebebiyle bir eğitim etkinliği gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen “Sigara Bırakma Kampanyası” eğitimi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Afyonkarahisar Yeşilay Şubesi’nin iş birliği ile yapılıyor.

SİGARA ZARARLARI KONUSUNDA SUNUM YAPILDI

Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’nde (KETEM) görevli doktorlar ile Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nde (YEDAM) çalışan uzmanlar, etkinliğe katılanlara sigaranın zararları hakkında detaylı sunumlar yapıyor. Bu eğitimler sırasında çeşitli kurumlarda stantların açılacağı ve halkın sigarayı bırakmalarına yönelik teşvikler sunulacağı bildiriliyor.

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