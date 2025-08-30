Afyonkarahisar’da Fener Alayı Yapıldı

AFYONKARAHİSAR’DA FENER ALAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Afyonkarahisar’da, Büyük Taarruz’un 103. yıl dönümü dolayısıyla “Zafer Bayramı Fener Alayı” etkinliği yapıldı. Kurtuluş Caddesi’nde, 41’inci Komando Tugay Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu’nun eşliğinde başlayan fener alayı, vatandaşların ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Anıtpark’a kadar yürüyüşüyle devam etti.

PROTOKOL VE GENÇLERİ BİR ARAYA GETİRDİ

Fener alayına, Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Vali Yardımcısı Vekili Bedir Deveci, il protokolü ve çok sayıda genç katılım gösterdi. Yürüyüş sırasında, tören takımı tarafından 100 metrelik Türk Bayrağı taşındı.