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Afyonkarahisar’da Firari Çift Operasyonla Yakalandı

 

ARANAN ŞAHISLARIN YAKALANMASI

Afyonkarahisar’da çeşitli suçlardan dolayı 26 yıl 9 ay 11 gün hapis cezasıyla aranan bir kişinin yanı sıra 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı belirlenen bir kadın, polis ekiplerinin yaklaşık 2 ay süren takibi sonucunda yakalandı. Alınan bilgilere göre, Çay İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bu şahısların yakalanması için özel bir çalışma gerçekleştirildi.

 

SUÇLAR VE TAKİP SÜRECİ

Gerçekleştirilen incelemelerde, 27 yaşındaki C.K. isimli şahsın hırsızlık, taksirli öldürme, kasten yaralama, basit yaralama ve büyük veya küçükbaş hayvan hırsızlığı suçlarından toplamda 26 yıl 9 ay 11 gün hapis cezasına çarptırıldığı anlaşıldı. Aynı zamanda G.D. isimli kadın ise 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranmaktaydı. Ekipler, bu şahısların Yeşilyurt köyünde birlikte yaşadıklarını ve zaman zaman ilçe merkezine geldiklerini tespit etti. Böylece, yaklaşık 2 ay süren takip sonucunda düzenlenen operasyon ile şahıslar gözaltına alındı.

 

ADLİ SÜREÇ

Yakalanan şahısların işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği belirtildi. Bu operasyon, güvenlik güçlerinin suç işleyen bireylerin takibinin ve yakalanmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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