Afyonkarahisar’da Gelenekler Yaşatılıyor

GELENEKLERİN YAŞATILMASI

Afyonkarahisar’da uzun yıllardır devam eden gelenekler önemli bir şekilde yaşatılıyor. Şuhut ilçesine bağlı Bademli köyünde yaşayan Ramazan Kuzu’nun oğlu Ebubekir Kuzu için düzenlenen sünnet düğünü, eski örf ve adetlere uygun bir şekilde yapıldı. Düğün etkinliği içerisinde köyde meşalelerle kortej düzenlendi ve sünnet çocuğu atlar ve davullar eşliğinde köyde dolaştırıldı.

KÜLTÜREL DEĞERLERİN ÖNEMİ

Etkinlik boyunca ayrıca yöreye özgü zeybek gösterisi sergilendi. Köy halkı, bu tür aktivitelerin kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Unutulmaya yüz tutmuş geleneklerin yaşatılmasından duyulan memnuniyet ise katılımcılar tarafından dile getirildi.

Kocaeli Kadın Basketbol Kadrosu Yenilendi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yeni katılan Danilos Pizza, sahip değişikliği yaşadı. Bu gelişme, ligin dinamiklerini etkilemesi bekleniyor.
Mudurnu’da Elektrik Telleri Yangın Çıkardı

Mudurnu'da kopan elektrik tellerinin neden olduğu yangın, mezbahane yakınındaki otluk alanda çıktı fakat yangın, çevredeki evlere ulaşmadan kontrol altına alındı. İtfaiye ve yerel halk müdahale etti.

