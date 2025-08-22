Afyonkarahisar’da Gelenekler Yaşatılıyor

UNUTULMAZ GELENEKLER YAŞATILIYOR

Afyonkarahisar’da eski gelenekler yaşatılmaya devam ediyor. Şuhut ilçesinde bulunan Bademli köyünde, Ramazan Kuzu’nun oğlu Ebubekir Kuzu için gerçekleştirilen sünnet düğünü, geleneksel unsurlara uygun bir şekilde yapıldı. Düğün etkinlikleri kapsamında köy içinde meşalelerle bir kortej düzenlendi. Sünnet çocuğu, atlar ve davullar eşliğinde köyde dolaştırıldı.

YÖRESEL GÖSTERİLER ÖNE ÇIKIYOR

Düğün sırasında ayrıca yöreye ait zeybek gösterisi de gerçekleştirildi. Köy sakinleri, bu tür etkinliklerin kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük bir önem taşıdığını belirtiyor. Unutulmaya yüz tutmuş geleneklerin yaşatılmasından duyulan memnuniyet açıkça ifade ediliyor.