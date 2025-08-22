Haberler

Afyonkarahisar’da Gelenekler Yaşatılıyor

UNUTULMAZ GELENEKLER YAŞATILIYOR

Afyonkarahisar’da eski gelenekler yaşatılmaya devam ediyor. Şuhut ilçesinde bulunan Bademli köyünde, Ramazan Kuzu’nun oğlu Ebubekir Kuzu için gerçekleştirilen sünnet düğünü, geleneksel unsurlara uygun bir şekilde yapıldı. Düğün etkinlikleri kapsamında köy içinde meşalelerle bir kortej düzenlendi. Sünnet çocuğu, atlar ve davullar eşliğinde köyde dolaştırıldı.

YÖRESEL GÖSTERİLER ÖNE ÇIKIYOR

Düğün sırasında ayrıca yöreye ait zeybek gösterisi de gerçekleştirildi. Köy sakinleri, bu tür etkinliklerin kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük bir önem taşıdığını belirtiyor. Unutulmaya yüz tutmuş geleneklerin yaşatılmasından duyulan memnuniyet açıkça ifade ediliyor.

Kocaeli Kadın Basketbol Kadrosu Yenilendi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yeni katılan Danilos Pizza, sahip değişikliği yaşadı. Bu gelişme, ligin dinamiklerini etkilemesi bekleniyor.
Mudurnu’da Elektrik Telleri Yangın Çıkardı

Mudurnu'da kopan elektrik tellerinin neden olduğu yangın, mezbahane yakınındaki otluk alanda çıktı fakat yangın, çevredeki evlere ulaşmadan kontrol altına alındı. İtfaiye ve yerel halk müdahale etti.

