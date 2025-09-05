Afyonkarahisar’da Halk Toplantısı Yapıldı

HALK TOPLANTISI YAPILDI

Afyonkarahisar’da, vatandaşların sorun ve taleplerine hızlı çözümler bulmak, devletle iletişimi güçlendirmek ve toplumun her kesimine ulaşmak amacıyla düzenli olarak gerçekleştirilen halk toplantılarının eylül ayı buluşması, Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın liderliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya vali yardımcıları ve ilgili kurum müdürleri de katıldı.

Vali Yiğitbaşı, görev süresi boyunca toplamda 28 halk gününde vatandaşlarla buluştuğunu belirtti. “Halk günü toplantılarımızda 3 bin 289’u kadın, bin 28’i erkek olmak üzere toplamda 4 bin 317 vatandaşımızın sorun ve taleplerini dinledik. Gelen taleplerin büyük bir çoğunluğu çözüme kavuşturulmuştur” dedi. Vali Yiğitbaşı, kendilerine iletilen 2 bin 735 nakdi yardım talebinin 2 bin 324’ünün yani yüzde 85’inin olumlu sonuçlandığını da vurguladı.

TALEPLERİN ÇÖZÜM ORANLARI

Ayrıca, iletilen diğer talep olan 816 iş talebinin 587’sinin yani yüzde 72’sinin olumlu sonuçlandığını ifade eden Vali, sosyal yardım ve iş harici farklı konularda yapılan bin 681 talebin de bin 227’sinin yani yüzde 73’ünün olumlu sonuçlandığını aktardı. İlçelerde yapılan toplantılarda kendilerine ulaşan vatandaşların sosyal yardım, iş ve çeşitli konulardaki 224 talebinin 171’inin olumlu sonuçlanmasının sevindirici olduğunu belirtti.