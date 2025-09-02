Afyonkarahisar’da Hırsızlık Suçundan Yakalandı

AFYONKARAHİSAR’DA YAKALANAN ŞAHIS

Afyonkarahisar’da 18 yıl hapis cezasıyla aranan bir şahıs, jandarmanın takibi sonucu yakalandı. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, aranan şahısların yakalanması için çalışmalar yaptı. İnceleme sonucunda, bir kişinin bina içinde muhafaza altına alınmış eşyalar ile ilgili hırsızlık suçundan 18 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

ŞÜPHELİ HOCALAR İLÇESİNDE YAKALANDI

Sonrasında, ekipler şüphelinin peşine düştü ve onu Hocalar ilçesi Devlethan köyünde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs, yapılan işlemler sonrasında sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.