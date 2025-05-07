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Afyonkarahisar’da Hırsızlık Suçundan Yakalandı

HIRSIZLIK SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Afyonkarahisar’da hırsızlık suçuyla 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir kişi jandarma tarafından yakalandı. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik önemli bir çalışma gerçekleştirdi.

ŞAHIS TESPİT EDİLDİ

Yapılan araştırmalarda, E.Z.G. adlı şahsın ‘bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Jandarma ekipleri, şüphelinin izini bulmak için onların peşine düştü ve Dinar ilçesine bağlı Haydarlı beldesinde şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemlerin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu gelişme, jandarmanın suçla mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha gösterdi.

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