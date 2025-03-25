Afyonkarahisar’da Hırsızlıktan Aranan Kişi Yakalandı

18 YIL 10 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Afyonkarahisar’da hakkında 18 yıl 10 ay hapis cezası bulunan bir kişi JASAT dedektifleri tarafından yakalandı. Alınan bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanması amacıyla özverili bir çalışma yürüttü. İncelemeler sonucu T.K. isimli şahsın ‘herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçundan’ 18 yıl 10 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

JANDARMA SUÇ ARAŞTIRMA TIMI OPERASYONU

Yapılan tespitlerin ardından, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri şahsın izini sürdü. Çayırbağ beldesinde gerçekleştirilen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. T.K.’nın işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.