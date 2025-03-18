Afyonkarahisar’da Horoz Dövüşüne Polis Baskını

Afyonkarahisar’da, bir akaryakıt istasyonunda horoz dövüştürüp kumar oynayan şahısları suçüstü yakalayan polis ekipleri, 37 kişiyi gözaltına aldı. Olayda, bahislerden elde edilen toplamda 140 bin 225 TL’ye el konuldu. Baskın anında, iki şahsın ayakkabılarının içine gizlediği paraların bulunması ise polis kameralarına yansıdı. Olay Dazkırı ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunun eklentisinde gerçekleşti.

ANGELİK İHBARLAR

Alınan bilgilere göre, akaryakıt istasyonu içinde horoz dövüştürülerek bahis oynandığı ve hayvanlara eziyet edildiği yönünde ihbar alan Dazkırı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dikkatle harekete geçti. Düzenlenen baskında ekipler, içeri girdiklerinde şahısların horoz dövüşü için bir ring alanı ve bahisçilerin oturması için özel bir tribün bile kurduklarını keşfetti. Yapılan aramalarda, içeride toplam 13 horoz ile birlikte 37 kişinin bulunduğu belirlendi.

PARA GİZLEME GİRİŞİMİ

Kumar oyunundan elde edilen geliri gizlemek isteyen iki şahsın, paraları ayakkabılarının içine sakladığı tespit edildi. Bu paralarla birlikte kumardan elde edilen toplam 140 bin 225 TL’ye, kamuya geçirilmek amacıyla el konuldu. Baskın anı sonrası S.Ç. isimli şahsa, kumar oynanması için yer temin etmek ve kumar oynatmak suçundan adli işlem yapıldı. Diğer 36 şahsa ise ‘Kabahatler Kanunu’ ve ‘Hayvan Dövüştürmek Suretiyle Kumar Oynamak’ maddelerine dayanarak idari ceza kesildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Olay yerinde bulunan diğer malzemelere de el konulurken, 13 horoz, Sandıklı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği’ne teslim edildi. Yapılan bu operasyon, hayvan hakları ve kumar ile mücadele konularında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.