Afyonkarahisar’da Hububat Hasadı Başladı

HASAT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Afyonkarahisar’da 2025 yılına ait hububat hasat dönemi başladı. Hasat işlemleri, Dinar ilçesine bağlı Kızıllı köyünde gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalara Tarım ve Orman İl Müdürü Özkan Parlak ile Toprak Mahsulleri Ofisi Afyonkarahisar Başmüdürü Fatih Gümüş katılıyor.

Hasat sırasında Parlak, üreticilerle bir araya gelip sezon hakkında bilgi alışverişinde bulunuyor. Üreticilere, hasat dönemi boyunca dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında uyarılarda bulunuyor. Parlak, hasat sürecindeki hataların, uzun süre boyunca emek veren üreticilerin çabalarını boşa çıkarabileceğini ifade ediyor. Biçerdöver sahiplerini ve operatörleri, kurallara uymaları konusunda bilgilendiriyor.

DANE KAYIPLARI EN AZA İNDİRİLMELİ

Biçerdöverle yapılan hasat çalışmalarında dane kayıplarının minimum seviyeye çekilmesi gerektiğinin altını çizen Parlak, anız yangınları konusunda da çiftçileri uyarıyor. Bu durum, hem verimlilik hem de üretim kalitesi açısından oldukça önemli bir konu olarak öne çıkıyor.