Afyonkarahisar’da İki Araç Çarpıştı

TRAFAK KAZASI VE YARALILAR

Afyonkarahisar’da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralanıyor. Olay, Harlak Kavşağı’nda, Bolvadin-Emirdağ karayolunda gerçekleşiyor.

KAZA DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, H.S.A. yönetimindeki 34 SM 0355 plakalı otomobil, Bolvadin-Emirdağ karayolunda seyrederken, Harlak Kavşağı’ndan dikkatsizce yola çıkan C.Ö. idaresindeki 11 DD 071 plakalı araca çarpıyor. Çarpışma sonucunda iki sürücü de yaralanıyor.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendiriliyor. Yaralı sürücüler, ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi’ne götürülüyor. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildiriliyor. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlatıyor.

ÖNEMLİ

Sivas’ta Araç Dereye Uçtu, Çift Öldü

Sivas'ta bir otomobil kontrolden çıkarak dere yatağına düştü. Kazada, 77 yaşındaki Mustafa Daşdemir ve 73 yaşındaki eşi Fadime Daşdemir yaşamını yitirdi.
Hatayspor, Murat Şahin ile ayrıldı

Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile anlaşmalı olarak yollarını ayırdığını açıkladı ve ona bugüne kadar olan katkıları için teşekkür etti.

