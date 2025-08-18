Afyonkarahisar’da İki Araç Çarpıştı

TRAFAK KAZASI VE YARALILAR
Afyonkarahisar’da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralanıyor. Olay, Harlak Kavşağı’nda, Bolvadin-Emirdağ karayolunda gerçekleşiyor.
KAZA DETAYLARI
Alınan bilgilere göre, H.S.A. yönetimindeki 34 SM 0355 plakalı otomobil, Bolvadin-Emirdağ karayolunda seyrederken, Harlak Kavşağı’ndan dikkatsizce yola çıkan C.Ö. idaresindeki 11 DD 071 plakalı araca çarpıyor. Çarpışma sonucunda iki sürücü de yaralanıyor.
SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ
Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendiriliyor. Yaralı sürücüler, ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi’ne götürülüyor. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildiriliyor. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlatıyor.