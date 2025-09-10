Afyonkarahisar’da İki Kadın Toprağa Verildi

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Afyonkarahisar’da bir kişinin tabancayla hayatını kaybettirdiği eski eşi ve kayınvalidesinin cenazesi, toprağa verildi. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde gerekli işlemleri tamamlanan Kübra ve Elvida Karadeniz’in cenazeleri, ailelerine teslim edildi. İki kadının naaşları, Çobanlar ilçesine bağlı Kocaöz beldesindeki mezarlık önüne getirildi. Burada kılınan cenaze namazlarının ardından, cenazeler belde mezarlığında yan yana defnedildi. Diğer yaralı Ayşegül Çankaya’nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

OLAYIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan zanlı Muharrem T’nin emniyetteki ifadesine göre, boşandığı eşi ile son kez görüşmek için kayınbiraderi Ramazan Çankaya’nın evine gitti. Çıkan tartışma sonucu tabancasının kabzasıyla kayınbiraderini yaraladığı öğrenildi. Daha sonra yolda eski eşi ve ailesiyle karşılaştığını ifade eden Muharrem T, öfkeye kapıldığını ve eski eşini, kayınvalidesini ve baldızını silahla vurduğunu açıkladı. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zanlı, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca, zanlı Muharrem T ile eski eşi Kübra Karadeniz’in 3 aylık bir bebekleri olduğu bilgisi verildi.

TAKİP EDİLEN SÜREÇ

Olay, Muharrem T’nin dün, Örnekevler Mahallesi’nde karşılaştığı eski eşi Kübra ve kayınvalidesi Elvida Karadeniz ile baldızı Ayşegül Çankaya’yı tabancayla vurarak yaralanmalarına sebep olduğu sırada gerçekleşti. Kübra ve Elvida Karadeniz, hastaneye kaldırılmalarına rağmen müdahale edilemeden yaşamlarını yitirdi. Olayın ardından polis ekipleri, şüpheli Muharrem T’yi gözaltına aldı.