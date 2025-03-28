Afyonkarahisar’da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 4 Yaralı

TRAFFİK KAZASI VE CİDDİ SONUÇLARI

Afyonkarahisar’da meydana gelen bir trafik kazasında baba ve kızı hayatını kaybetti. Dinar ilçesi Bağcılar köyü yakınlarında yaşanan kazada, iki otomobil çarpıştı. İ.G. (40) idaresindeki 20 AGL 880 plakalı otomobilin, henüz bilinmeyen bir nedenle karşı yönden gelen E.C. yönetimindeki 35 F 1137 plakalı otomobille çarpıştığı bilgisi alındı.

KAZADA YAŞANANLAR

Kaza sonucunda sürücü İ.G. olay yerinde yaşamını yitirirken, kızı G.G. (13), M.G. (11), H.G. (8), H.G. (42) ve diğer araç sürücüsü E.C. yaralandı. Yaralıların durumu ciddiyetini korurken, kaza sonrası çevredekilerin haber vermesiyle ambulanslar olay yerine ulaştı. Yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahaleleriyle sıkıştıkları araçlardan çıkarıldı.

MÜDAHALELER VE SORUŞTURMA

Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü İ.G.’nin kızı G.G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumları ise ciddiyetini korumaya devam ediyor. Olayla ilgili olarak savcılık tarafından bir soruşturma başlatıldığı açıklandı.