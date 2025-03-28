Afyonkarahisar’da İstismar Suçlusu Şahıs Yakalandı

ÇOCUĞA İSTİSMAR SUÇUNDAN YAKALANDI
Afyonkarahisar’da, çocuğa yönelik istismar suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların belirlenmesi ve yakalanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
YAKALAMA OPERASYONU
Bu kapsamda, hakkında “basit cinsel istismar” suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.Ö. isimli şahıs, Sandıklı ilçesinde yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.