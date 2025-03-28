Haberler

Afyonkarahisar’da İstismar Suçlusu Şahıs Yakalandı

ÇOCUĞA İSTİSMAR SUÇUNDAN YAKALANDI

Afyonkarahisar’da, çocuğa yönelik istismar suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların belirlenmesi ve yakalanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

YAKALAMA OPERASYONU

Bu kapsamda, hakkında “basit cinsel istismar” suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.Ö. isimli şahıs, Sandıklı ilçesinde yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

ABD Başkan Yardımcısı Vance’in Grönland Açıklamaları

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Grönland'da Kuzey Atlantik ve Kuzey Kutbu'nun güvenliği için ABD'nin etkili bir rol oynaması gerektiğini belirtti. Danimarka'ya da yatırım çağrısı yaptı.
Haberler

Sinop’ta Bayram Namazı Saati Ne Zaman?

30 Mart 2025'te Ramazan Bayramı'nın ilk günü, vatandaşlar bayram namazının saatini araştırıyor. Sinop'taki bayram namazı saati de merak konusu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.