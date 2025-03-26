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Afyonkarahisar’da Jandarma Aranan Kişiyi Yakaladı

YABANCIYI ÜLKEYE SOKMA SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri, bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülke içinde kalmasına olanak sağlama suçuyla 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası bulunan kişiyi yakaladı. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespitine yönelik çalışmalar yaptı.

ŞAHSIN YERİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemeler sonucunda O.Ş.B. adlı şahsın üstünde bulunan hapis cezası ortaya çıktı. Hemen ardından harekete geçen ekipler, O.Ş.B.’yi Emirdağ ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs, işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve Afyonkarahisar Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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