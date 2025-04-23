Afyonkarahisar’da Jandarma, Çalıntı Motosikletleri Ele Geçirdi

MOTOSİKLET TAHKİKATI

Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri, motosikletlerin şasi numaralarını değiştirerek satış yaptığı iddia edilen bir tamirciyi, çoğunluğu çalıntı 44 motosikletle yakaladı. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, Sinanpaşa ilçesindeki Tınaztepe beldesinde motosiklet tamirciliği yapan Y.Ö. hakkında, hurda ve çalıntı motosikletler üzerinde silinti ve kazıntı yaparak yeniden satış gerçekleştirdiğine dair bilgi aldı.

BASKIN VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

İş yerine gerçekleştirilen baskında ekipler, yaptıkları detaylı aramada toplamda 10 motosikletin motor ve şasesinde kazıntı, 2 çalıntı motosiklet, 2 motosikletin motor ve şasesinde uyumsuzluk tespit etti. Ayrıca, 14 tescilsiz motosiklet ve 16 motosiklet kupası da ele geçirildi. Toplamda 44 motosikletin bulunduğu olayın ardından Y.Ö. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.