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Afyonkarahisar’da Jandarma, Dolandırıcıyı Yakaladı

JANDARMANIN TAKİBİYLE YAKALANDI

Afyonkarahisar’da dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapis cezasıyla aranan bir kişi, jandarma ekiplerinin detaylı takibi sonucunda yakalandı. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik bir çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sırasında A.A. isimli şahsın, kamu kurumları ve tüzel kişilikleri kullanarak bilişim sistemleri, bankalar ya da kredi kurumların aracılığıyla dolandırıcılık yaptığı ve bu suçlamadan ötürü 4 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

ŞÜPHELİ, KENT MERKEZİNDE TUTUKLANDI

Ekipler, A.A.’nın izini sürdükten sonra şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Yapılan yargılama sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay, dolandırıcılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara bir örnek teşkil ediyor.

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