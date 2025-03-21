Afyonkarahisar’da Jeotermal Seralar İçin Çalışmalar Sürüyor

JEOTERMAL KAYNAKLI SERA TARIMI PROJESİ SÜRÜYOR

Afyonkarahisar’da hayata geçirilecek olan Çay-Çobanlar-Bolvadin Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Tarım Bölgesi (OTB) ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, projenin detayları hakkında bilgi almak üzere Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz ile bir araya geldi.

BÖLGESEL EKONOMİK KATKI REHBERİ

Vali Yiğitbaşı, “Çay – Çobanlar – Bolvadin Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas OTB” projesinin zemin sondaj, mevcut haritalar, imar planı, parselasyon çalışmaları ve taslak yerleşim planının sürdürülmekte olduğunu aktardı. Projenin hayata geçmesiyle birlikte bölge için önemli ekonomik katkılar sağlayacaklarını belirterek, çalışmalara gayretle devam ettiklerini vurguladı.