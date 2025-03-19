Afyonkarahisar’da Kaçak Av Operasyonu Yapıldı

JANDARMA DENETİMİNDE ELE GEÇİRİLEN KAÇAK AV MALZEMELERİ

Afyonkarahisar’da jandarma, şüphe üzerine durdurduğu bir araçta 10 keklik ile 4 ruhsatsız av tüfeği buldu. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Şuhut ilçesi Efe köyü yolunda yaptığı denetim sırasında şüpheli bir aracı durdurdu.

ŞÜPHELİ ŞAHISLARIN TESPİTİ VE ARAMA

Araç içerisindeki E.U, M.G., E.U. ve F.U. isimli şahısların şüpheli hareketlerde bulunduğunu gören jandarma ekipleri, araçta arama yapma kararı aldı. Yapılan aramada, 6’sı vurulmuş 10 keklik, 4 ruhsatsız av tüfeği, bir tuzak takımı ve 18 adet doluş kartuş bulunarak ele geçirildi.

CEZA VE TESLİM PROSEDÜRÜ

Olay sonrası şahıslara, ilgili kanun gereği 132 bin 220 TL para cezası uygulandı. Canlı olarak ele geçirilen keklikler ise, Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği’ne teslim edildi.