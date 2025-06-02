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Afyonkarahisar’da Kaçak Telefon Aksesuarları Bulundu

ŞÜPHELİ ARAÇTA YAPILAN ARAMADA KAÇAK CEP TELEFONU AKSESUARI BULUNDU

Afyonkarahisar’da, polisin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta kaçak cep telefonu aksesuarları ele geçiriliyor. Polis ekipleri, kent girişinde gerçekleştirdikleri uygulama sırasında şüphelendikleri bir aracı durdurup arama yapıyor.

ELE GEÇİRİLEN ÜRÜNLERİN DETAYLARI

Yapılan aramada toplamda 14 bin 500 adet şarj soketi, 780 adet şarj bordu, 665 adet flexi, 595 adet kamera camı, 360 adet buzzer, 300 adet sim yuvası, 260 adet iç kulaklık ve 959 adet değişik telefon yedek parçaları bulunuyor. Olay sonrasında araçta bulunan 1 kişi gözaltına alınıyor.

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