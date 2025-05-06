Afyonkarahisar’da Kaçak Ürünler Ele Geçirildi

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE OPERASYONU

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında il merkezindeki bir iş yerinde arama gerçekleştirdi ve önemli miktarda gümrük kaçağı ürün ele geçirdi. Operasyon sonucunda, bin 230 adet telefon yedek parçası, 555 adet kırılmaz cam, 75 adet cep telefonu ekranı ve 12 adet kulaklık bulundu.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Elde edilen bulgular doğrultusunda, olayla ilgili olarak 1 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde adli işlem başlatıldı.