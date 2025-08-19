Haberler

Afyonkarahisar’da Kaçakçılıkla Mücadele Edildi

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Afyonkarahisar’da yapılan denetimler sırasında, polis ekipleri 2 adet sigara doldurma makinesi, 11 bin 500 adet doldurulmuş makaron ve 4 kilogram nargile tütünü ele geçirdi. Olayla ilgili iki şüpheli hakkında işlemler başlatıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLDÜ

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin tespiti ve önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Dinar ve Evciler ilçelerinde yer alan iki iş yerinde aramalar gerçekleştirildi. Yapılan bu aramalarda, belirtilen kaçak ürünler ele geçirildi. Aynı zamanda, şüpheliler hakkında yasal sürecin başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Hakan Yılmaz, Ferrari ile kaza yaptı

İstanbul Büyükçekmece'de Ferrari ile kaza yapan Hakan Yılmaz, müşterisini mağdur etmeyeceklerini ve kazanın kaygan zeminden kaynaklandığını açıkladı. Sosyal medya eleştirilerine de cevap verdi.
Haberler

Devrim Özkan, Genç Başarılı Bir Oyuncu

Devrim Özkan, tiyatrodan televizyona geçiş yaparak 'Vuslat' ve 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizilerindeki rolleriyle öne çıkan bir oyuncudur. Yaşı ve kökeni merak edilmektedir.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.