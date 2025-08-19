Afyonkarahisar’da Kaçakçılıkla Mücadele Edildi

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Afyonkarahisar’da yapılan denetimler sırasında, polis ekipleri 2 adet sigara doldurma makinesi, 11 bin 500 adet doldurulmuş makaron ve 4 kilogram nargile tütünü ele geçirdi. Olayla ilgili iki şüpheli hakkında işlemler başlatıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLDÜ

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin tespiti ve önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Dinar ve Evciler ilçelerinde yer alan iki iş yerinde aramalar gerçekleştirildi. Yapılan bu aramalarda, belirtilen kaçak ürünler ele geçirildi. Aynı zamanda, şüpheliler hakkında yasal sürecin başlatıldığı bildirildi.