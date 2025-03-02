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Afyonkarahisar’da Kamyonet Kaza Yaptı, Can Kaybı Yok

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KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Afyonkarahisar’da meydana gelen bir olayda, kontrolden çıkan bir kamyonet orta refüje çıkarak ağaçları devirip elektrik direğine çarparak durabildi. Bu talihsiz düşüşte, şans eseri ölü ya da yaralı bulunmadı. Olay, Şuhut ilçesi çıkışında gerçekleşti.

SÜRÜCÜNÜN HAKİMİYETİ KAYBETMESİ

Elde edilen bilgilere göre, sürücü F.T., idaresindeki 03 AGK 004 plakalı kamyonette henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, savrularak orta refüje ulaşıp ağaçları devirip, sonunda bir elektrik direğine çarparak durabildi. Kaza sonucu aracın ciddi hasar aldığı gözlemlendi ancak şans eseri olayda ölen ya da yaralanan kişiler bulunmuyor.

POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza sonrası olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, aracın kaldırılması ve trafiğin normale dönmesi için yoğun bir çaba harcadı. Olayın ardından araç, hızla bölgeden uzaklaştırıldı ve trafik akışı yeniden sağlandı.

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