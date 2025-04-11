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Afyonkarahisar’da Kar Yağışı Sorunlar Yaratıyor

AFYONKARAHİSAR’DA KAR YAĞIŞI TRAFİĞİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Afyonkarahisar’da etkili olan kar yağışı, trafikte olumsuzluklar yarattı ve bazı araç sürücüleri zor durumda kaldı. Kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Yağış ile birlikte Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de harekete geçti.

KAZALAR VE YOLDA KALAN ARAÇLAR

Kentteki bağlantı yollarında kar sebebiyle maddi hasarlı kazalar yaşandı. Yolda kalan sürücülere trafik polisleri yardımcı oldu. Kazalar nedeniyle ya da araç arızalarından dolayı hareket edemeyen araçlar, bölgede görev yapan polis ekipleri tarafından iteklenerek güvenli noktalara taşındı. Ekipler, yolların açık kalabilmesi için yoğun bir çaba gösterdi.

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