Afyonkarahisar’da Kasten Yaralama Suçundan Yakalandı

AFYONKARAHİSAR’DA YAKALANAN ŞAHIS

Afyonkarahisar’da bir kişinin ‘kasten yaralama’ suçu nedeniyle 6 yıl hapis cezası ile arandığı belirlendi. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanması için çalışmalar yürüttü. Yapılan araştırmalar sonucunda G.Y. isimli şahsın arandığı ortaya çıktı.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI

Jandarma ekipleri, G.Y.’yi yakalamak için harekete geçti. Şüpheli, kent merkezine bağlı Salar beldesinde yakalanarak gözaltına alındı. G.Y., işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.