Afyonkarahisar’da Kavga: 6 Yaralı

EL ŞAKASIYLA BAŞLAYAN TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Afyonkarahisar’da bir el şakası nedeniyle başlayan tartışma, kavgaya dönüşerek sonucunda 6 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Olay, Sandıklı ilçesinin Cuma Mahallesi’nde meydana geldi. 18 yaşındaki Ü.C. ile İ.D. arasında çıkan tartışma, hızla büyüyerek kavgaya dönüşüyor. Ü.C, İ.D’yi tüfekle vuruyor.
KAVGA SONRASI YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaşanan olayda, tüfeğin ateş alması sonucu çevrede bulunan H.H.D. (41), O.İ. (53), T.S. (27), H.A. (42) ve A.B. (64) yaralanıyor. Olaydan sonra kaçan Ü.C, evinin yakınlarında yakalanıyor. Yaralılar, hemen Sandıklı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınıyor.