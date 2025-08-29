Afyonkarahisar’da kaza, 10 yaralı

AFYONKARAHİSAR’DA KAZA YAŞANDI

Afyonkarahisar’da bir trafik kazası sonucunda otomobil ile midibüs çarpıştı ve bu olayda 10 kişi yaralandı. Yaralı olanlardan 3’ünün durumu ciddiyetini koruyor. Kaza, İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesi çıkışında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, midibüse henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü başka bir otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki refüje devrildi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgede çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi görev aldı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler yaralıları ambulanslarla hastanelere taşımak için çalışmalarını sürdürdü. Yaralıların durumu, verilen sağlık hizmetleri ile yakından takip ediliyor. Jandarma, kaza ile ilgili incelemelere devam ediyor.