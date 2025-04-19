Afyonkarahisar’da kaza: 12 yaralı

KAZA ANINDA BÜYÜK PANKİ YARATTI

Afyonkarahisar’da işçileri taşıyan bir midibüsün otomobille çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Kaza, Çobanlar ilçesi çıkışında gerçekleşti. Alınan bilgiler doğrultusunda, E.E. yönetimindeki 03 AHF 656 plakalı midibüs, A.E.Ö. idaresindeki 15 PR 935 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle midibüs yol ortasına devrildi ve bu durum can pazarına neden oldu.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALEDE BULUNDU

Kazada yaralanan 12 kişinin olduğu belirtildi. Yaralılar, bölgeye ulaşan sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kazanın ardından, yaralıların çoğunun fabrikada çalışan işçiler olduğu bilgisi geldi. Olay sonrası polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.