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Afyonkarahisar’da Kaza, 12 Yaralı Var

KAZA RAPORU

Afyonkarahisar’da gerçekleşen trafik kazasında, tekstil işçilerini taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı. Kaza, saat 17.00 sıralarında Çobanlar-Bolvadin karayolu, Çobanlar kavşağında meydana geldi. Erhan E. yönetimindeki 03 AHF 656 plakalı midibüs ile Arif Eren Ö. idaresindeki 15 PR 935 plakalı otomobilin çarpışması sonucu midibüs yan yattı.

YARALI SAYISI VE DURUM

Kazanın etkisiyle araçlarda bulunan toplam 1’i ağır, 12 kişi yaralandı. Olayın hemen ardından çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla Afyonkarahisar’daki hastanelere taşındı.

İNCELEME SÜRECİ

Kaza ile ilgili resmi inceleme süreci başlatıldı. Yetkililer, olayın sebebini ve detaylarını araştırmak üzere çalışmalarına devam ediyor.

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