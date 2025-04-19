Afyonkarahisar’da Kaza, 12 Yaralı Var

KAZA DETAYLARI

Afyonkarahisar’da işçileri taşıyan bir servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı olayda 12 kişi yaralandı. Erhan E. yönetimindeki O3 AHF 656 plakalı midibüs, Afyonkarahisar-Bolvadin kara yolunda Çobanlar kavşağında Arif Eren Ö. tarafından kullanılan 15 PR 935 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kaza sonucunda araçlarda toplamda 12 kişi yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri kazanın meydana geldiği yere hızla sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ile Afyonkarahisar’daki hastanelere taşındı.