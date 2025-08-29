Haberler

Afyonkarahisar’da Kaza, 2 Yaralı

TRAFAK KAZASI DETAYLARI

Afyonkarahisar’da meydana gelen bir trafik kazasında iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Bolvadin ilçesindeki Dişli beldesinin giriş kısmında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, K.Ş. yönetimindeki 03 AAC 513 plakalı hafif ticari araç, kavşakta henüz belirlenemeyen nedenden dolayı N.U. kontrolündeki 03 KD 712 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda N.U. ve M.S. yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ulaşan ambulanslarla hastanelere nakledildi. Kazanın ardından jandarma ekipleri olayla ilgili incelemelere başladı.

Altınordu, İskenderunspor’la Karşılaşacak

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki ikinci haftada İskenderunspor ile karşılaşacak. Maç, Kırıkhan İlçe Stadyumu'nda saat 16.30'da yapılacak.
Damal’da Çiftçiler Patoz İşlemine Başladı

Damal'daki çiftçiler, kış hazırlıkları doğrultusunda arpa ve buğdayları patozdan geçirerek saman üretimi yapıyor. Sıcak havaya rağmen hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için zorlu bir çalışma sürdürüyorlar.

