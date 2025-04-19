Afyonkarahisar’da Kaza, 5 Yaralı Var

AFYONKARAHİSAR’DA KAZA YARALILARLA SONUÇLANDI

Afyonkarahisar’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. A.D. (69) yönetimindeki 03 AR 871 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 20. kilometresinde, D.C.(32) tarafından kullanılan 42 V 0599 plakalı otomobille çarpıştı.

SAĞLIK VE GÜVENLİK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Kaza sonucunda, her iki aracın sürücüleri ile içindeki 3 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne taşındı.